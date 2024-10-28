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20:35, 28 октября 2024Культура

Никита Михалков назвал лучшие фильмы года

Никита Михалков назвал фильмами года «Чувства Анны» и «Бременских музыкантов»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков назвал два фильма, которые понравились ему в 2024 году больше всего. Его слова приводит ТАСС.

Постановщик отметил картину «Чувства Анны», в которой главную роль сыграла его дочь Анна Михалкова, а также фильм «Бременские музыканты», снятый студией «ТриТэ».

«Понравилась "Чувства Анны" Анны Меликян, там сыграла моя дочка Анюта. Хорошая картина, достаточно рафинированная, но очень хорошо художественно сделанная. Еще люблю наш фильм "Бременские музыканты", с большим успехом прошел», — заявил Михалков.

Ранее Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры.

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      Андрей Шеньшаков
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