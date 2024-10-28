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07:01, 28 октября 2024Забота о себе

Обиженной на мужа за тайные секс-фантазии женщине дали совет

Фото: Mihai Blanaru / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет 37-летней женщине, обиженной на супруга из-за его тайных секс-фантазий. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам автора письма, у них с 40-летним мужем прекрасная сексуальная жизнь. В течение последнего года они начали реализовывать различные фантазии женщины, однако говорить о своих тайных желаниях ее супруг отказался. Недавно женщина заметила, что он увлеченно просматривает что-то на форуме Reddit. Мужчина отметил, что это непристойные материалы, но не стал показывать жене. «Меня не волнует, что он смотрит порно, но мне больно, что он не делится им со мной. Я все думаю об этом, не знаю, как спросить его снова», — написала женщина.

В ответ Юзвяк отметил, что раз автор письма называет сексуальную жизнь прекрасной, нет причин беспокоиться. «Вполне возможно, что ваш партнер считает порно чем-то интимным, и социально навязанный стыд может мешать ему поделиться этим с вами. Возможно, в прошлом его осуждали за пристрастие к порно. Возможно, ему нравится разглядывать фетиши, которые он не планирует реализовывать и он боится, что вы неверно его поймете», — предположил секс-коуч.

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Юзвяк добавил, что мужчины часто не умеют говорить о своих чувствах, поэтому могут воспринимать подобные вопросы в штыки. «Некоторая дистанция, даже когда дело касается желания и секса, может быть полезна в отношениях. Лучшее, что вы можете здесь сделать, — это напомнить ему, что вам хотелось бы узнать больше о его фантазиях и сексуальных интересах, и что вы всегда открыты к диалогу», — порекомендовал коуч.

Ранее Юзвяк дал совет женщине — фанатке вампиров, мечтающей о реализации в постели своего фетиша, связанного с кровью и укусами. Он порекомендовал никогда не кусать партнеров в шею с помощью искусственных клыков.

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      Александра Лисица
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