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13:44, 28 октября 2024Ценности

Образ Ксении Собчак в галстуке из волос оценили в сети словом «дикость»

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Новый образ российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак оценили в сети словом «дикость». Соответствующий пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость снялась в черно-белом наряде, который состоял из джинсов, рубашки и пиджака. Также она надела массивные украшения и галстук из заплетенных в косу волос оттенка блонд бренда Schiaparelli.

Подписчики высказались о кадрах в комментариях. «Галстук из волос — это страшно. Не визуально, а реально страшно. Что с вами?», «Галстук из волос будит неприятные воспоминания о лагерях», «"Кровавая барыня" (название Telegram-канала Собчак — прим. «Ленты.ру») с косой крепостной девки. Современное прочтение», «А абажура из кожи случайно нет?», «Дикость», — заявили юзеры.

Ранее в октябре Ксения Собчак показала образ с сумкой за 3,5 миллиона рублей, которую она купила 20 лет назад.

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      Карина Черных
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