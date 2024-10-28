Офис Генпрокурора Украины обвинил экс-начальника ВСУ в коррупции

ОГП Украины обвинил экс-начальника сил логистики ВСУ Козловского в коррупции

Офис Генерального прокурора (ОГП) Украины обвинил бывшего начальника центрального управления продовольственного обеспечения тыла командования сил логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в коррупции на полсотни миллионов гривен. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

«[Экс-чиновник] незаконно приобрел активы на сумму почти 56 миллионов гривен. Речь идет об автомобиле Toyota 2022 года выпуска, квартире в городе Киев, (...) 53 земельных участках в разных регионах», — говорится в публикации офиса генпрокурора.

Ведомство не раскрывает имя подозреваемого, но в украинской прессе считают, что речь идет о полковнике ВСУ Александре Козловском, задержанном в марте 2024 года.

Ранее на Украине на фоне скандалов о коррупции решили упразднить медкомиссии. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство также создаст группу для пересмотра решений, которые принимали медкомиссии.