Опубликованы первые кадры клипа группы «Ленинград» с Инстасамкой

Mash опубликовал первые кадры клипа группы «Ленинград» с Инстасамкой

Опубликованы первые кадры совместного клипа группы «Ленинград» и российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Видео появилось в Telegram-канал Mash.

В клипе артисты одеты в черную одежду, Зотеева носит серый парик, Шнуров появился в солнцезащитных очках. «У нас есть деньги», — говорится в песне.

В разговоре с Telegram-каналом «RT на русском» концертный директор «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин подтвердил, что артисты сделали совместные записи. «Я знаю, что какие-то переговоры с Инстасамкой действительно ведутся Сергеем... Ничего еще не решено, окончательного решения нет», — отметил он, подчеркнув, что это не значит, что Инстасамка стала солисткой коллектива.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Инстасамка станет солисткой группы «Ленинград».