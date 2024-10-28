Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:44, 28 октября 2024Культура

Опубликованы первые кадры клипа группы «Ленинград» с Инстасамкой

Mash опубликовал первые кадры клипа группы «Ленинград» с Инстасамкой

Опубликованы первые кадры совместного клипа группы «Ленинград» и российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Видео появилось в Telegram-канал Mash.

В клипе артисты одеты в черную одежду, Зотеева носит серый парик, Шнуров появился в солнцезащитных очках. «У нас есть деньги», — говорится в песне.

В разговоре с Telegram-каналом «RT на русском» концертный директор «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин подтвердил, что артисты сделали совместные записи. «Я знаю, что какие-то переговоры с Инстасамкой действительно ведутся Сергеем... Ничего еще не решено, окончательного решения нет», — отметил он, подчеркнув, что это не значит, что Инстасамка стала солисткой коллектива.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Инстасамка станет солисткой группы «Ленинград».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы командиры подразделения

      В НАТО заявили об отправке военных КНДР в Курскую область

      Президент Грузии обсудила выборы с лидерами Молдавии и Польши

      После ограбления пережившей блокаду российской актрисы в магазине возбудили дело

      Серийный убийца и насильник умер в колонии для пожизненно заключенных

      Облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли

      Минобороны сообщило о массовом налете украинских дронов на российские регионы

      Президент Швейцарии одобрила реэкспорт швейцарского оружия на Украину

      Из-за атак ВСУ на российский регион оказалась повреждена усадьба

      Лавров сообщил о неискренних попытках достичь мира на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше