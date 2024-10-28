Инстасамку назвали новой солисткой «Ленинграда»

Mash: Инстасамка может стать новой солисткой группы «Ленинград»

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, может стать новой солисткой группы «Ленинград». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, лидер коллектива Сергей Шнуров провел переговоры с Зотеевой. Отмечается, что музыкант и исполнительница договорились записать совместный альбом, который станет первым для группы за шесть лет.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров официально развелся с женой Ольгой Абрамовой после шести лет брака.

До этого стало известно, что музыкант снизил цены на частные выступления группы «Ленинград» в два раза на фоне новостей о разводе.