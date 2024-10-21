Шнуров развелся с женой после шести лет брака

Shot: Сергей Шнуров и Ольга Абрамова официально развелись

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально развелся с женой Ольгой Абрамовой после шести лет брака. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, бывшие супруги не присутствовали на заседании в мировом суде. Отмечается, что пара не делила имущество, споров по детям у них также не было.

Ранее Шнуров снизил цены на частные выступления музыкального коллектива в два раза на фоне новостей о разводе.

Абрамова подала на развод с музыкантом после шести лет брака. Журналистка Ксения Собчак, в свою очередь, обвинила супругу Шнурова в его загубленной карьере.