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18:14, 28 октября 2024Экономика

Оценена польза маткапитала при покупке жилья в России

Эксперт Шурыгин: маткапитал стал бесполезным при покупке жилья в России

Фото: Мария Купцова / Lenta.ru

Материнский капитал перестал быть полезным при покупке жилья в России, так как выплата больше не может покрыть даже первоначальный взнос. Об этом заявил президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин, передает URA.RU.

По словам эксперта, с каждым годом россияне все реже тратят маткапитал на покупку недвижимости. Это происходит из-за того, что индексация маткапитала отстала от роста цен на жилье на 40 процентов.

С условиями, которые в текущей ситуации предлагают банки, использовать выплату в качестве первого взноса без собственных накоплений практически невозможно. Так, первоначальный взнос составляет от 20 до 50 процентов. В то же время размер маткапитала в 2024 году равен 630,4 тысячи рублей на первого ребенка — эта сумма компенсирует лишь 13 процентов от средней стоимости квартиры в стране.

Шурыгин считает, что граждане вновь станут вкладывать маткапитал в жилье, когда в России станет заметно устойчивое снижение инфляции, а условия льготной ипотеки будут пересмотрены. «По моим прогнозам, ближе к середине следующего года», — заключил эксперт.

Ранее в Госдуме предложили разрешить россиянам тратить маткапитал на погашение автокредита или покупку автомобиля.

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      Александра Качан
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