Палестина передала доказательства применения Израилем белого фосфора в МУС

Применение Израилем белого фосфора в секторе Газа было задокументировано, а оказательства переданы в Международный уголовный суд (МУС). Об этом РИА Новости рассказал советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.

«Были предоставлены документированные доказательства и информация, подтверждающие действия Израиля и его причастность к нарушениям, военным преступлениям и геноциду в секторе Газа», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что миллионы людей были свидетелями применения Израилем белого фосфора в многочисленных войнах в секторе Газа. При этом причиненные им повреждения были задокументированы в соответствии с международным правом и переданы в Международный суд.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность по поводу сообщений об использовании Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) поставленного американцами оружия с белым фосфором. По словам Кирби, правительство США обещает подробно изучить вопрос о возможном незаконном применении ЦАХАЛ оружия с белым фосфором в октябре в Ливане.