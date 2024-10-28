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02:18, 28 октября 2024Мир

Палестина передала доказательства применения Израилем белого фосфора

Палестина передала доказательства применения Израилем белого фосфора в МУС

Фото: Reuters

Применение Израилем белого фосфора в секторе Газа было задокументировано, а оказательства переданы в Международный уголовный суд (МУС). Об этом РИА Новости рассказал советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.

«Были предоставлены документированные доказательства и информация, подтверждающие действия Израиля и его причастность к нарушениям, военным преступлениям и геноциду в секторе Газа», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что миллионы людей были свидетелями применения Израилем белого фосфора в многочисленных войнах в секторе Газа. При этом причиненные им повреждения были задокументированы в соответствии с международным правом и переданы в Международный суд.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность по поводу сообщений об использовании Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) поставленного американцами оружия с белым фосфором. По словам Кирби, правительство США обещает подробно изучить вопрос о возможном незаконном применении ЦАХАЛ оружия с белым фосфором в октябре в Ливане.

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      Марина Совина
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