США выразили обеспокоенность из-за возможного использования ЦАХАЛ белого фосфора

NYT: США пообещали изучить вопрос использования Израилем оружия с белым фосфором

Администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность по поводу сообщений Amnesty International и The Washington Post об использовании Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) поставленного американцами оружия с белым фосфором. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, сообщает The New York Times (NYT).

По словам Кирби, правительство США обещает подробно изучить вопрос о возможном незаконном применении ЦАХАЛ оружия с белым фосфором в октябре в Ливане, однако отметил, что оно может иметь законную военную полезность с точки зрения освещения.

«Мы будем задавать вопросы, чтобы попытаться узнать немного больше (...) Очевидно, что каждый раз, когда мы поставляем такие предметы, как белый фосфор, другим вооруженным силам, мы полностью ожидаем, что они будут использоваться в соответствии с этими законными целями и в соответствии с правом вооруженных конфликтов», — уточнил он.

Как отмечает издание, белый фосфор — это зажигательное, токсичное вещество, используемое для создания световых и дымовых завес во время боя. Его использование не является противозаконным, но его преднамеренное применение против гражданского населения или в гражданской обстановке нарушает международное право, поскольку может вызвать травмы глаз и дыхательных путей, а также смертельные ожоги.

В свою очередь, израильские военные заявили, что соблюдают международное право, и отрицают незаконное использование этого оружия.

Ранее Байден пообещал Израилю помощь до полного уничтожения радикального палестинского движения ХАМАС. Он также добавил, что Вашингтон продолжит работать над освобождением удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.