Поплавская обвинила Леди Гагу в краже песни Красной Шапочки

Поплавская заявила, что Леди Гага украла «Песенку Красной Шапочки»

Актриса и телеведущая Яна Поплавская обвинила американскую певицу и актрису Леди Гагу в краже песни у Красной Шапочки из советского фильма. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В сети заметили сходство между новым синглом Гаги Disease и "Песенкой Красной Шапочки" из советского фильма», — написала звезда фильма «Про Красную Шапочку», добавив к публикации ролик, в котором исполняются две композиции.

Ранее певец Дима Билан рассказал, что был знаком со многими мировыми знаменитостями, а однажды даже отказался от записи совместного трека с Леди Гагой.