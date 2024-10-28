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11:02, 28 октября 2024Культура

Поплавская обвинила Леди Гагу в краже песни Красной Шапочки

Поплавская заявила, что Леди Гага украла «Песенку Красной Шапочки»
Леди Гага

Леди Гага. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса и телеведущая Яна Поплавская обвинила американскую певицу и актрису Леди Гагу в краже песни у Красной Шапочки из советского фильма. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В сети заметили сходство между новым синглом Гаги Disease и "Песенкой Красной Шапочки" из советского фильма», — написала звезда фильма «Про Красную Шапочку», добавив к публикации ролик, в котором исполняются две композиции.

Ранее певец Дима Билан рассказал, что был знаком со многими мировыми знаменитостями, а однажды даже отказался от записи совместного трека с Леди Гагой.

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      Варвара Кошечкина
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