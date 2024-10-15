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11:21, 15 октября 2024Культура

Билан отказался от фита с Леди Гагой

Дима Билан рассказал, как отказался от совместного трека с молодой Леди Гагой

Фото: Edgar Su / Reuters

Певец Дима Билан рассказал, что был знаком со многими мировыми знаменитостями, а однажды даже отказался от записи совместного трека с Леди Гагой. Об этом артист поведал в интервью Super.ru.

Журналист задала Билану вопрос, был ли он знаком с рэпером и продюсером Шоном Комбсом (настоящее имя P.Diddy), которого сейчас судят за торговлю людьми и сексуальные преступления. Певец ответил, что со скандальным музыкантом не пересекался, зато был знаком с Эми Уайнхаус и другими суперзвездами.

«Со Снуп Догом знаком, с Рианной. Однажды курили с Эми Уайнхаус на лестнице бара. Записали дуэт с Нелли Фуртадо. А еще мне как-то предложили спеть с неизвестной тогда еще Леди Гагой, я отказался. А могла бы быть такая история!» — признался певец.

Ранее стало известно, что состояние Джастина Бибера ухудшилось на фоне новостей о P.Diddy.

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      Андрей Шеньшаков
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