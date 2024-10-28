Популярная юмористка с ТНТ рассказала о выступлении в стриптиз-баре

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Елизавета Варвара Аранова рассказала о выступлении в стриптиз-баре. Подробностями она поделилась в подкасте «Бухарог Лайв», запись доступна на YouTube.

Аранова вспомнила, что первый в ее карьере тур был по Белоруссии. «У меня не было даже 30 минут [материала], никаких эфиров, ничего, мы поехали в тур по Белоруссии в какие-то бары», — отметила комикесса. По ее словам, за тур по четырем-пяти городам она заработала 10 тысяч рублей. «Но мы были в лютом восторге, мы вообще там раскайфовались. Это вообще не ради денег было», — добавила она.

В рамках тура в одном из городов, как рассказала юмористка, они с коллегами выступали в закрытом стриптиз-баре. «Там была сцена и три шеста стриптизерских, и один прямо посередине. И мы выступали, я вот так прям держалась за шест как за стойку микрофона, потому что там не было пространства посередине, чтобы ходить, выступать», — заключила она.

Ранее российский пародист Илья Шабельников, также известный как Satyr, рассказал, что несколько лет работал ведущим в стриптиз-клубе в Новосибирске. Блогер пояснил, что в его обязанности входило общение с гостями и организация конкурсов.