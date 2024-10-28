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13:48, 28 октября 2024Мир

Президент Аргентины сравнил себя с Суперменом

Президент Аргентины Милей сравнил себя с Суперменом

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал обложку серии комиксов «Absolute Superman», на которой супергерой похож на аргентинского лидера. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Феномен соседства. Да здравствует свобода, черт возьми!» — таким образом Милей подписал изображение супергероя.

Аргентинское издание Página 12 обратило внимание на то, что политик сравнил себя с Суперменом после того, как один из пользователей упомянутой соцсети заявил, что создатели комикса DC Comics вдохновились образом Хавьера Милея, когда рисовали эту обложку.

Американская сценаристка комиксов Гейл Симона, которая работает в DC, удивилась публикации политика и назвала это сравнение странным. «Погодите, что?» — написала она, комментируя обсуждение.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей сравнил себя с Терминатором из одноименного фильма, заявив, что пришел из апокалиптического будущего, и пообещал его предотвратить.

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      Лина Пивоварова
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