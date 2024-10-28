Президент Грузии прибыла на митинг оппозиции в Тбилиси

Президент Грузии Зурабишвили прибыла на митинг против итогов выборов в парламент

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла на митинг перед парламентом против итогов парламентских выборов. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает РИА Новости.

«Все, кто тут, вы не проиграли выборы! Ваши голоса украли и попытались украсть ваше будущее, но право на это не имеет никто», — заявила президент.

По ее словам, она общалась с представителями других государств и никто из них не признает итоги прошедших парламентских выборов.

Ранее в Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста оппозиции. Лидеры оппозиции планируют сообщить о своем плане действий в понедельник ближе к 20:00 мск.