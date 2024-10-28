Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:54, 28 октября 2024Бывший СССР

В Грузии началась акция протеста оппозиции

В Тбилиси началась акция протеста оппозиции против итогов выборов

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

В Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста оппозиции против итога результатов парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Множество людей стягиваются к парламенту, некоторые из них несут флаги Евросоюза и Грузии. Лидеры оппозиционных партий планируют сообщить о своем плане действий сегодня ближе к 20:00.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что США и Европейский союз должны поддержать протесты после парламентских выборов в Грузии. Она также призвала западных политиков не возобновлять контакты с правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Обломки беспилотника упали на оживленной дороге в Курской области. Взрыв прогремел в нескольких метрах от машин

      Работающий у Соловьева журналист похвалил «Дом-2»

      «Реал» бойкотирует церемонию вручения Золотого мяча

      В России оценили план Трампа по урегулированию украинского конфликта

      Капающая с потолка в аэропорту моча попала на видео

      ВСУ захотели вооружить дробовиками для борьбы с дронами

      45-летняя звезда сериала «Кухня» оголила ягодицы на камеру

      Эрдоган назвал выгодным развитие отношений с БРИКС

      Стало известно о продвижении российских войск к Ясной Поляне

      Еще четыре беспилотника сбиты над российским регионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше