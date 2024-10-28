В Грузии началась акция протеста оппозиции

В Тбилиси началась акция протеста оппозиции против итогов выборов

В Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста оппозиции против итога результатов парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Множество людей стягиваются к парламенту, некоторые из них несут флаги Евросоюза и Грузии. Лидеры оппозиционных партий планируют сообщить о своем плане действий сегодня ближе к 20:00.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что США и Европейский союз должны поддержать протесты после парламентских выборов в Грузии. Она также призвала западных политиков не возобновлять контакты с правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».