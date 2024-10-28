Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:56, 28 октября 2024Силовые структуры

Против вошедшего в Курскую область наемника из Грузии возбудили уголовное дело

Против наемника Беруашвили возбудили дело об убийстве и пересечении границы РФ

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении наемника из Грузии Левана Беруашвили, который незаконно пересек государственную границу России и вошел в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Беруашвили заочно подозревается по статьям о расправе, покушении на расправу, теракте, посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении границы РФ. Фигуранта и его соучастников ищут.

По версии следствия, гражданин Грузии долгое время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для использования их в боях на территории России. Кроме того, он лично принимал участие в вооруженном конфликте на территории страны. В конце августа Беруашвили вместе с другими представителями украинских наемнических формирований незаконно вторгся в Курскую область, используя взрывные устройства и военную технику. После пересечения государственной границы злоумышленники совершали преступления, направленные на устрашение населения и причинение им имущественного ущерба.

Ранее прокуратура Донецкой народной республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 48-летнего гражданина США Чарльза Альберта Картера, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемника. Его дело рассмотрит Верховный суд республики.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали об особенной просьбе Гутерриша по встрече с Путиным

      Москвичам запретили молиться в автобусе

      Президент Аргентины сравнил себя с Суперменом

      ЕС назвал условием для кредитов Киеву сотрудничество с украинским ВПК

      Образ Ксении Собчак в галстуке из волос оценили в сети словом «дикость»

      Агрессивный россиянин попытался пройти в метро и попал на видео

      Российские полицейские заинтересовались сотнями бесхозных бутылок алкоголя

      Летевший в Катар самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте

      В Минобороны раскрыли число сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Курской области за сутки

      В Госдуме назвали «ритуальным заклинанием» условие Украины для начала переговоров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше