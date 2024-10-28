Против наемника Беруашвили возбудили дело об убийстве и пересечении границы РФ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении наемника из Грузии Левана Беруашвили, который незаконно пересек государственную границу России и вошел в Курскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Беруашвили заочно подозревается по статьям о расправе, покушении на расправу, теракте, посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении границы РФ. Фигуранта и его соучастников ищут.

По версии следствия, гражданин Грузии долгое время занимался вербовкой, обучением и финансированием наемников для использования их в боях на территории России. Кроме того, он лично принимал участие в вооруженном конфликте на территории страны. В конце августа Беруашвили вместе с другими представителями украинских наемнических формирований незаконно вторгся в Курскую область, используя взрывные устройства и военную технику. После пересечения государственной границы злоумышленники совершали преступления, направленные на устрашение населения и причинение им имущественного ущерба.

Ранее прокуратура Донецкой народной республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 48-летнего гражданина США Чарльза Альберта Картера, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемника. Его дело рассмотрит Верховный суд республики.