Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:32, 28 октября 2024Экономика

Путин назвал две главные меры для снижения инфляции

Путин: возвращение к бюджетному правилу должно помочь сдержать инфляцию

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Помочь сдерживанию инфляции должны две основные меры — сокращение ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщает ТАСС.

Эти пункты обозначены как приоритетные в общем списке задач федерального бюджета на следующую трехлетку, обратил внимание глава государства. Среди других задач (как на ближайшую перспективу, так и на более отдаленную) он выделил развитие экономики предложения, увеличение выпуска товаров и услуг внутри страны.

Одновременно Путин сказал о важности развития новых инвестпроектов и создания рабочих мест в различных ответвлениях экономики. Все перечисленные пункты также относятся к приоритетным, подчеркнул он.

Ранее президент России сообщил о заметном росте отечественной экономики в первые восемь месяцев 2024 года. Национальный ВВП за то же время увеличилась на 4,2 процента, заметил он. При этом во втором квартале 2024 года динамика экономического роста замедлилась, сказал глава государства.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы командиры подразделения

      Значение взятия российскими войсками Цукурино в ДНР объяснили

      Летучая мышь спряталась в одежде женщины и сбежала из зоопарка

      Путин назвал две главные меры для снижения инфляции

      Сотни протестующих против туризма жителей популярной страны Европы попали на видео

      Кот спалил квартиру в Подмосковье

      Перспективы для Абхазии и Южной Осетии объяснили

      В российском городе два мигранта избили вступившегося за школьниц подростка

      Зеленский призвал премьера Индии присоединиться к санкциям против России. Чего еще он хочет?

      В НАТО заявили об отправке военных КНДР в Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше