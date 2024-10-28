Путин назвал две главные меры для снижения инфляции

Путин: возвращение к бюджетному правилу должно помочь сдержать инфляцию

Помочь сдерживанию инфляции должны две основные меры — сокращение ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщает ТАСС.

Эти пункты обозначены как приоритетные в общем списке задач федерального бюджета на следующую трехлетку, обратил внимание глава государства. Среди других задач (как на ближайшую перспективу, так и на более отдаленную) он выделил развитие экономики предложения, увеличение выпуска товаров и услуг внутри страны.

Одновременно Путин сказал о важности развития новых инвестпроектов и создания рабочих мест в различных ответвлениях экономики. Все перечисленные пункты также относятся к приоритетным, подчеркнул он.

Ранее президент России сообщил о заметном росте отечественной экономики в первые восемь месяцев 2024 года. Национальный ВВП за то же время увеличилась на 4,2 процента, заметил он. При этом во втором квартале 2024 года динамика экономического роста замедлилась, сказал глава государства.

