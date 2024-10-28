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14:30, 28 октября 2024Экономика

Путин заявил о заметном росте российской экономики

Путин: российская экономика выросла на 4,2 % в январе-августе

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

По итогам первых восьми месяцев 2024 года российская экономика продолжила расти, а национальный ВВП за этот период времени, по оценке Минэкономразвития, увеличился на 4,2 процента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

При этом глава государства отметил, что во втором квартале динамика экономического роста замедлилась. Однако положительную тенденцию удалось сохранить. «Экономика России продолжает тем не менее расти», — заявил Путин в ходе выступления на совещании по экономическим вопросам.

Что касается перспектив на этот год, то он заявил, что российский ВВП может вырасти за этот период на 3,9 процента. Этот результат превысит среднемировой показатель. Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) ожидают роста глобального ВВП в 2024 году на уровне 3,2 процента, напомнил Путин.

В то же время российская экономика продолжает испытывать определенные трудности, ранее заявлял он. Речь идет в том числе о трудностях с платежами с дружественными РФ партнерами. Однако эта проблема постепенно решается за счет более активного использования национальных валют и снижения зависимости от западных расчетных единиц, включая доллар и евро.

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      Анатолий Акулов
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