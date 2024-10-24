Путин признал проблему с проведением торговых расчетов

Путин: трудности с проведением торговых расчетов решаются за счет нацвалют

К настоящему времени с проблемой касательно проведения торговых расчетов с рядом стран России полностью справиться не удалось, подобные трудности до сих пор сохраняются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

При этом глава государства отметил, что проблемы с проведением расчетов постепенно решаются. Снижать риски удается в том числе за счет более активного использования национальных валют в торговле с дружественными странами и сокращению доли западных валют в структуре подобных банковских операций.

Кризис с проведением торговых платежей начался еще в конце прошлого года и усугубился в 2024-м на фоне усиления санкционного контроля со стороны Министерства финансов (Минфина) США. В результате проблемы с проведением трансакций из России затронули в том числе дружественные РФ страны.

О массовых отказах региональных банков обслуживать подобные платежи из России сообщалось в Китае, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах. Причиной для этого стали риски финансовых организаций попасть под вторичные санкции властей США из-за сотрудничества с РФ.

В середине сентября газета «Ведомости» сообщила об ухудшении ситуации с платежами в Турции. В результате этого российские импортеры были вынуждены работать с одним местным госбанком — Emlak Katilim. Однако тот, воспользовавшись своим доминирующим положением, стал диктовать компаниям из РФ свои условия и брать с них повышенную комиссию за обслуживание платежей. Это в итоге ударило по карману малых и средних российских фирм. На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита БРИКС в Казани пообещал Путину устранить проблемы в банковском секторе.