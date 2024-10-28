Работающий у Соловьева журналист похвалил «Дом-2»

Журналист Мардан назвал «Дом-2» успешным российским телепроектом

Известный российский журналист Сергей Мардан (настоящая фамилия — Ключенков), работающий у телеведущего Владимира Соловьева, похвалил телепроект «Дом-2». В интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном Rutube, он назвал программу успешной.

По мнению телеведущего, за 30 лет развития российского телевидения страна научилась производить собственные успешные и яркие телевизионные форматы, а не только работать с купленными за рубежом форматами программ. Манучаров попросил Мардана привести пример такой передачи.

«"Дом-2". Если хотите, то "Дом-2"» — заявил журналист и телеведущий.

Ранее известный российский телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что его приглашали работать в проект «Дом» на ТНТ. Он признался, что за сотрудничество в программе ему обещали высокую зарплату, однако он отказался.