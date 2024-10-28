Раскрыта сумма полученной бывшим генералом Минобороны России взятки

СК: экс-генерал МО Оглобин получил 10 млн рублей взятки за покровительство

Начало событий в новости Против бывшего генерала Минобороны России Оглобина возбудили новое дело

Бывший начальник управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных cил Александр Оглоблин получил взятку в размере десяти миллионов рублей. Сумму «Ленте.ру» раскрыли в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Предварительно, взятку генерал-майор Минобороны (МО) получил от представителей завода «Телта» за общее покровительство при исполнении гособоронзаказа на поставку устройств связи.

Сейчас в отношении Оглобина возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа»). Сам фигурант по решению 235-го гарнизонного военного суда находится под стражей.