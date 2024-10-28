Россия и ЮАР договорились наращивать военное сотрудничество

Минобороны: делегации РФ и ЮАР договорились наращивать военное сотрудничество

Делегации России и ЮАР подписали договор о наращивании двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

«В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между вооруженными силами в различных областях», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Как указал на переговорах с южноафриканской стороной главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков, «для России сотрудничество с африканскими партнерами носит стратегический и долгосрочный характер».

По словам офицера, взаимодействие России и ЮАР характеризуется «дружественными, надежными и равноправными отношениями».

Ранее стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамафоса отказался от встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой, прибывшим с визитом в Преторию.