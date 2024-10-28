Президент ЮАР отказался от встречи с главой МИД Украины

Представитель президента ЮАР Магвенья: Рамафоса не встретится с Сибигой

Президент ЮАР Сирил Рамафоса не встретится с главой МИД Украины Андреем Сибигой, который прибыл с визитом в Преторию. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель южноафриканского лидера Винсент Магвенья.

«У президента Рамапосы нет встречи с украинским министром», — ответил представитель президента в ответ на вопрос о попытках главы украинского МИД встретиться с Рамафосой.

Как отмечает портал Barron's подобные решения были приняты на фоне заявлений главы государства о том, что ЮАР имеет одинаково хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. Данные высказывания вызвали негативную реакцию партии «Демократический альянс», которая входит в коалицию с правящим Африканским национальным конгрессом.

Ранее Рамафоса на заседании саммита межгосударственного объединения БРИКС в формате «БРИКС-плюс/аутрич» в Казани призвал Совет Безопасности (СБ) ООН заняться поиском путей решения разрастающихся международных конфликтов. В частности, Рамафоса указал на то, что «мир стал забывать» о продолжающейся войне в Судане и других конфликтах в регионе Сахеля в Африке.