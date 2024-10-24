Президент ЮАР обратился к ООН с одной просьбой

Президент ЮАР Рамафоса призвал ООН заняться решением международных конфликтов

Совет Безопасности Организации Объединенных наций (СБ ООН) должен заняться поиском путей решения разрастающихся международных конфликтов. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на заседании саммита межгосударственного объединения БРИКС в формате «БРИКС-плюс/аутрич» в Казани, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы призываем СБ ООН и все международное сообщество заняться поиском путей решения разрастающихся конфликтов в мире», — отметил южноафриканский лидер.

В частности, Рамафоса указал на то, что «мир стал забывать» о продолжающейся войне в Судане и других конфликтах в регионе Сахеля в Африке.

Ранее стало известно, что некоторые из лидеров стран Содружества наций, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента ЮАР Рамафосу, отдали предпочтение саммиту БРИКС вместо встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.