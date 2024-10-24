Президент ЮАР обратился к ООН с одной просьбой

Совет Безопасности Организации Объединенных наций (СБ ООН) должен заняться поиском путей решения разрастающихся международных конфликтов. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на заседании саммита межгосударственного объединения БРИКС в формате «БРИКС-плюс/аутрич» в Казани, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Мы призываем СБ ООН и все международное сообщество заняться поиском путей решения разрастающихся конфликтов в мире», — отметил южноафриканский лидер.
В частности, Рамафоса указал на то, что «мир стал забывать» о продолжающейся войне в Судане и других конфликтах в регионе Сахеля в Африке.
Ранее стало известно, что некоторые из лидеров стран Содружества наций, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента ЮАР Рамафосу, отдали предпочтение саммиту БРИКС вместо встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.