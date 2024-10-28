Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:48, 28 октября 2024Ценности

Россиянам раскрыли способы носить самый модный принт осени

Редактор Lamoda Шумилина призвала носить клетчатый принт с однотонными вещами

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Старший редактор моды Lamoda Ирина Шумилина раскрыла россиянам способы носить самый модный принт осени 2024 года. Ее комментарий попал в распоряжение «Ленты.ру».

Самой трендовой расцветкой сезона модные обозреватели считают клетку. В первую очередь Шумилина призвала сочетать клетку с другими принтами, например цветочным или горохом. Кроме того, актуальными стали аксессуары в клетку, в том числе сумки. «У клетки есть удивительное свойство: она не надоедает своим количеством», — отмечает эксперт.

Материалы по теме:
Культ наготы. Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
Культ наготы.Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
14 сентября 2022
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022

По словам собеседницы издания, клетка идеально сочетается с однотонными вещами, а также хорошо выглядит в женственных образах. «Привыкли носить пиджак с джинсами и брюками? Попробуйте что-то новое, например, накинуть его поверх легкого платья-комбинации или модели из кружева», — пояснила она.

В заключение Шумилина подчеркнула, что особенно выигрышно смотрится клетка осенних оттенков: бордо, оливковый, коричневый или бургунди.

В июле российский стилист Алеко Надирян назвал стоптанные задники обуви новым трендом.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о возможной отставке российского губернатора

      Раскрыта сумма полученной бывшим генералом Минобороны России взятки

      В России возникла угроза перевозки грузов из-за действий РЖД

      Обнародованы подробности пятых летных испытаний Starship

      32-летняя женщина рассказала о жизни с ранней менопаузой

      Бывшая девушка популярного блогера решила отсудить у него миллионы рублей

      Премьер-министр Грузии назвал ЕС главным приоритетом для страны

      В ДНР заявили о падении обороны ВСУ севернее Угледара

      Футболист клуба РПЛ раскритиковал игрока «Зенита» за слова о пользе пива

      В ДНР рассказали о ситуации в Горняке и Селидово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше