Россиянам разъяснили правила покупки дачи на маткапитал

Депутат Гаврилов: на маткапитал можно купить дачный дом, но не земельный участок

Россияне могут приобрести на средства материнского капитала дачный дом, но не земельный участок. Правила приобретения загородной недвижимости с использованием субсидии разъяснил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в разговоре с NEWS.ru.

Депутат отметил, что для покупки земельного участка понадобится заключать отдельный договор. «На деньги маткапитала можно купить только недвижимость, которая расположена в России и подходит для жилья, соответствует санитарным нормам, не подлежит сносу, полной реконструкции, в том числе дом под ИЖС. В случае с дачей, маткапитал можно потратить только на сам дачный дом, а за участок земли придется платить отдельно и оформлять второй договор», — сообщил Гаврилов. Помимо этого, на маткапитал нельзя приобрести жилье в аварийном доме, апартаменты, гараж либо парковочное место, заключил парламентарий.

Ранее в октябре стало известно, что депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» предложили Минфину разрешить многодетным семьям тратить материнский капитал на погашение автокредита либо покупку российского автомобиля.