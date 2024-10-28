Россияне перешли с табака на чай

Популярность стиков на основе чая в России выросла от двух до пяти раз

С января по октябрь 2024 года популярность бестабачных стиков на основе чая в России выросла в два-пять раз. О переходе россиян с табака на чай со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

Бестабачные стики для систем нагревания IQOS, glo и иных брендов содержат чайные листья, пропитанные никотином. Как ранее сообщал Reuters, British American Tobacco (BAT) наращивает выпуск стиков с ройбушем из-за ограничений на использование ароматизаторов в Евросоюзе. Philip Morris стал активно использовать стики на основе растительной целлюлозы.

По данным производителя J&J Herbal Heating Technology, с начала года продажи китайских стиков Lono выросли пятикратно год к году. Реализации китайской марки Neafs увеличились вдвое. Как показал опрос консалтингового агентства Fedotov Group, бестабачные стики продает почти треть (32 процента) магазинов.

В то же время продажи нагреваемого табака во втором квартале 2024-го снизились на 7,5 процента в годовом выражении. Причиной называют более высокую стоимость — бестабачная продукция в среднем на 15-25 процентов дешевле обычной из-за отсутствия акцизов. Однако Минфин уже с 1 января 2025-го обещает сделать расходники для систем нагрева подакцизными.

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), за первую половину 2024 года траты россиян на сигареты выросли. С начала года торговые сети и табачные магазины заработали 659 миллиардов рублей — на 19 процентов больше, чем в 2023-м и на 39 — чем в 2022-м годах соответственно. Объемы продаж выросли также в натуральном выражении — на 10 процентов.