Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:08, 28 октября 2024Экономика

Россияне перешли с табака на чай

Популярность стиков на основе чая в России выросла от двух до пяти раз

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

С января по октябрь 2024 года популярность бестабачных стиков на основе чая в России выросла в два-пять раз. О переходе россиян с табака на чай со ссылкой на участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

Бестабачные стики для систем нагревания IQOS, glo и иных брендов содержат чайные листья, пропитанные никотином. Как ранее сообщал Reuters, British American Tobacco (BAT) наращивает выпуск стиков с ройбушем из-за ограничений на использование ароматизаторов в Евросоюзе. Philip Morris стал активно использовать стики на основе растительной целлюлозы.

По данным производителя J&J Herbal Heating Technology, с начала года продажи китайских стиков Lono выросли пятикратно год к году. Реализации китайской марки Neafs увеличились вдвое. Как показал опрос консалтингового агентства Fedotov Group, бестабачные стики продает почти треть (32 процента) магазинов.

В то же время продажи нагреваемого табака во втором квартале 2024-го снизились на 7,5 процента в годовом выражении. Причиной называют более высокую стоимость — бестабачная продукция в среднем на 15-25 процентов дешевле обычной из-за отсутствия акцизов. Однако Минфин уже с 1 января 2025-го обещает сделать расходники для систем нагрева подакцизными.

По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак»), за первую половину 2024 года траты россиян на сигареты выросли. С начала года торговые сети и табачные магазины заработали 659 миллиардов рублей — на 19 процентов больше, чем в 2023-м и на 39 — чем в 2022-м годах соответственно. Объемы продаж выросли также в натуральном выражении — на 10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль заявил, что уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана. На его восстановление уйдет несколько лет

      Российская стюардесса сделала фото в униформе в самолете и взбудоражила иностранцев

      В России три подростка не выжили в ДТП с питбайками и квадроциклом

      Стало известно о расстреле отступающими из Украинска солдатами ВСУ мирных жителей

      Энергообъекты оказались повреждены в Сумской области

      Звезды «Уральских пельменей» рассказали о выступлениях в нетрезвом виде

      После массовой драки в Сочи задержали больше 20 человек

      В Петербурге школьника доставили в тяжелом состоянии в больницу после нападения собак

      На Украине подтвердили переход большей части Селидово под контроль России

      Глава РФС назвал возможных соперников сборной России в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше