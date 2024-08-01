Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:49, 1 августа 2024Экономика

Россияне стали больше тратить на сигареты

«Честный знак»: в 2024 году траты россиян на сигареты выросли на 19 %

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

За первые шесть месяцев 2024 года траты россиян на сигареты выросли. Об этом со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак») сообщает газета «Ведомости».

С начала года торговые сети и табачные магазины заработали 659 миллиардов рублей — на 19 процентов больше, чем в 2023-м и на 39 — чем в 2022-м годах соответственно.

Объемы продаж выросли также в натуральном выражении. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 10 процентов. Самыми продаваемыми брендами, согласно отчету исследовательской компании NielsenIQ стали Winston, Camel и LD от японской компании Japan Tobacco International (JTI) — они занимают 15,3 процента рынка, 10 и 8,2 процента соответственно.

В Ассоциации компаний розничной торговли объяснили рост трат увеличением акцизов и увеличения стоимости сигарет, а не выросшим спросом. По словам заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова, тенденция объясняется сокращением нелегального рынка табака. Также она может зависеть от перехода россиян с электронных сигарет на обычные в связи с ростом акциза на жидкости на 110 процентов, из-за которого устройства подорожали на 18 процентов.

Как заявили ранее в докладе о результатах работы Минздрава, розничные продажи сигарет в России в 2023 году снизились до тысячи штук на душу населения. Также за десять месяцев 2023 года в магазинах на 13 процентов вырос спрос на средства для отказа от курения.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский дал интервью французскому изданию. Он порассуждал о будущем Украины, переговорах с Россией и Трампе

      Пять стран проведут масштабный обмен заключенными

      В Кремле высказались о переговорах с Украиной фразой «нет взаимности»

      В США заявили о скором освобождении Гершковича в рамках обмена

      У Зеленского заподозрили раздвоение личности

      Россияне стали больше тратить на сигареты

      В Днепропетровске произошли взрывы

      Раскрыт предполагаемый срок лишения свободы главы «Военторга»

      Медведев назвал единственный путь к разрешению конфликта на Ближнем Востоке

      «Лучшая эскортница Австралии» рассказала о пугающем секс-тренде среди мужчин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше