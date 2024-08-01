Россияне стали больше тратить на сигареты

«Честный знак»: в 2024 году траты россиян на сигареты выросли на 19 %

За первые шесть месяцев 2024 года траты россиян на сигареты выросли. Об этом со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы маркировки «Честный знак») сообщает газета «Ведомости».

С начала года торговые сети и табачные магазины заработали 659 миллиардов рублей — на 19 процентов больше, чем в 2023-м и на 39 — чем в 2022-м годах соответственно.

Объемы продаж выросли также в натуральном выражении. По сравнению с прошлым годом они увеличились на 10 процентов. Самыми продаваемыми брендами, согласно отчету исследовательской компании NielsenIQ стали Winston, Camel и LD от японской компании Japan Tobacco International (JTI) — они занимают 15,3 процента рынка, 10 и 8,2 процента соответственно.

В Ассоциации компаний розничной торговли объяснили рост трат увеличением акцизов и увеличения стоимости сигарет, а не выросшим спросом. По словам заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова, тенденция объясняется сокращением нелегального рынка табака. Также она может зависеть от перехода россиян с электронных сигарет на обычные в связи с ростом акциза на жидкости на 110 процентов, из-за которого устройства подорожали на 18 процентов.

Как заявили ранее в докладе о результатах работы Минздрава, розничные продажи сигарет в России в 2023 году снизились до тысячи штук на душу населения. Также за десять месяцев 2023 года в магазинах на 13 процентов вырос спрос на средства для отказа от курения.