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17:27, 28 октября 2024Моя страна

Россиянин купил лотерейный билет за 25 рублей и выиграл почти два миллиона

Житель Нижегородской области выиграл в лотерею свыше 1,7 миллиона рублей

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Житель Нижегородской области выиграл в лотерею почти два миллиона рублей. Об этом пишет KP.RU.

Розыгрыш состоялся в воскресенье, 27 октября. При этом пока россиянин не обратился за деньгами.

Победитель купил лотерейный билет за 25 рублей и получил свыше 1,7 миллиона. Отмечается, что он угадал девять чисел.

Ранее житель Чебоксар выиграл миллион в лотерею. Россиянин пожелал сохранить анонимность, но все-таки поделился историей победы. По его словам, ранее он уже пробовал участвовать в подобных лотереях, однако до выигрыша дело не доходило.

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