Россиянин прочитал одну книгу и выиграл миллион в лотерею

Житель Чебоксар выиграл миллион в лотерею после прочтения книги о финансах

Житель Чебоксар выиграл миллион в лотерею. Об этом пишет портал «Pro Город».

Россиянин пожелал сохранить анонимность, но все-таки поделился историей победы. По его словам, ранее он уже пробовал участвовать в подобных лотереях, однако до выигрыша дело не доходило.

После этого мужчина забросил это занятие. При этом недавно он увидел рекламу лотереи и решил вновь испытать удачу, которая в итоге оказалась на его стороне. Примечательно, что незадолго до победы чебоксарец прочитал книгу о позитивной психологии, финансах и формировании сознания изобилия.

Ранее сообщалось, что житель Тульской области выиграл в лотерею миллионы рублей. Россиянин купил лотерейный билет за 1000 рублей и получил в общей сложности 15,2 миллиона.

