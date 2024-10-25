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14:41, 25 октября 2024Моя страна

Россиянин прочитал одну книгу и выиграл миллион в лотерею

Житель Чебоксар выиграл миллион в лотерею после прочтения книги о финансах

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Житель Чебоксар выиграл миллион в лотерею. Об этом пишет портал «Pro Город».

Россиянин пожелал сохранить анонимность, но все-таки поделился историей победы. По его словам, ранее он уже пробовал участвовать в подобных лотереях, однако до выигрыша дело не доходило.

После этого мужчина забросил это занятие. При этом недавно он увидел рекламу лотереи и решил вновь испытать удачу, которая в итоге оказалась на его стороне. Примечательно, что незадолго до победы чебоксарец прочитал книгу о позитивной психологии, финансах и формировании сознания изобилия.

Ранее сообщалось, что житель Тульской области выиграл в лотерею миллионы рублей. Россиянин купил лотерейный билет за 1000 рублей и получил в общей сложности 15,2 миллиона.

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      Фариза Бацазова
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