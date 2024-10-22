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17:55, 22 октября 2024Моя страна

Россиянин купил лотерейный билет за 1000 рублей и выиграл 15 миллионов

Житель Тульской области выиграл свыше 15,2 миллиона рублей в лотерею

Фото: Shutterstock / Fotodom

Житель Тульской области выиграл в лотерею свыше 15 миллионов рублей. Об этом пишет «Тульская пресса».

Отмечается, что россиянин купил лотерейный билет за 1000 рублей и получил в общей сложности 15,2 миллиона. К победе его привели числа 17, 8, 3, 14, 15, 4, 19, 7, отмеченные в первом поле билета, и 2 — во втором.

При этом победитель до сих пор не забрал приз. Его личность пока не установлена.

Ранее житель Красноярского края выиграл в лотерею миллионы рублей. Россиянин приобрел лотерейный билет за 25 рублей в мобильном приложении незадолго до розыгрыша, который принес ему в общей сложности более 4,3 миллиона рублей.

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      Фариза Бацазова
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