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16:03, 14 октября 2024Моя страна

Россиянин купил лотерейный билет за 25 рублей и выиграл миллионы

Житель Красноярского края выиграл в лотерею 4,3 миллиона рублей.

Фото: Shutterstock / Fotodom

Житель Красноярского края выиграл в лотерею миллионы рублей. Об этом пишет «АИС».

Отмечается, что россиянин купил лотерейный билет за 25 рублей в мобильном приложении незадолго до розыгрыша, который принес ему в общей сложности более 4,3 миллиона рублей.

Между тем счастливчик до сих пор не обратился за призом. Поэтому пока его личность не установлена.

Ранее байкер из Воронежской области принял участие в лотерее и стал мультимиллионером. Мужчина отметил случайные числа в лотерейном билете, а когда зашел в мобильное приложение, то понял, что выиграл суперприз — 11,93 миллиона рублей.

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      Фариза Бацазова
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