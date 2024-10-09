Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:54, 9 октября 2024Моя страна

Россиянин сорвал джекпот и стал мультимиллионером

Байкер из Воронежской области выиграл в лотерею 11,93 миллиона рублей

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Байкер из Воронежской области по имени Дмитрий принял участие в лотерее, сорвал джекпот и стал мультимиллионером. Об этом сообщил местный новостной портал «Обозреватель».

Мужчина отметил случайные числа в лотерейном билете, а когда зашел в мобильное приложение понял, что выиграл суперприз — 11,93 миллиона рублей. Первой об улыбнувшейся удаче россиянину узнала его супруга. Уроженец Воронежской области рассказал, что отправил жене скриншот выигрыша. Женщина не сразу поверила в происходящее и спросила, шутка ли это.

«В ответ я поздравил ее с таким прекрасным событием и сказал, что она теперь смело может называть себя женой миллионера», — отметил Дмитрий.

Победитель поделился своими планами на счет выигранных средств. По его словам, они вместе с супругой увлекаются мотоциклами и с помощью них путешествуют по России. Призовые деньги Дмитрий собирается потратить на покупку квартиры, дачного участка и семейный отдых.

Ранее житель Свердловской области выиграл миллионы рублей в лотерею и не забрал свой приз. В общей сложности неизвестный россиянин получил 10 миллионов рублей, а потратил на покупку билета всего 700 рублей.

Тем временем жительница Псковской области выиграла в лотерею миллионы рублей и решила помочь животным.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Вучич впервые не поздравил Путина с днем рождения. Что изменилось в отношениях Сербии и России?

      Зеленский попросил хотя бы о приглашении Украины в НАТО

      Россиян поразил завтрак по цене средней зарплаты в стране. Но это не единственное блюдо в Москве за баснословную цену

      Путин поздравил коллектив АвтоВАЗа с запуском производства Lada Aura

      Раскрыты пять самых сильных страхов женщин в сексе

      Российская фигуристка рассказала о поступавших ей угрозах в соцсетях

      Пустыню Сахара затопило впервые за десятилетия

      Стало известно об ударах в портовой зоне украинского Ильичевска

      В ООН заявили о передаче Западом лицензии Украине на уничтожение своего народа

      Школьница из России стала призером международной олимпиады по финансовой безопасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше