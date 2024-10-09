Россиянин сорвал джекпот и стал мультимиллионером

Байкер из Воронежской области выиграл в лотерею 11,93 миллиона рублей

Байкер из Воронежской области по имени Дмитрий принял участие в лотерее, сорвал джекпот и стал мультимиллионером. Об этом сообщил местный новостной портал «Обозреватель».

Мужчина отметил случайные числа в лотерейном билете, а когда зашел в мобильное приложение понял, что выиграл суперприз — 11,93 миллиона рублей. Первой об улыбнувшейся удаче россиянину узнала его супруга. Уроженец Воронежской области рассказал, что отправил жене скриншот выигрыша. Женщина не сразу поверила в происходящее и спросила, шутка ли это.

«В ответ я поздравил ее с таким прекрасным событием и сказал, что она теперь смело может называть себя женой миллионера», — отметил Дмитрий.

Победитель поделился своими планами на счет выигранных средств. По его словам, они вместе с супругой увлекаются мотоциклами и с помощью них путешествуют по России. Призовые деньги Дмитрий собирается потратить на покупку квартиры, дачного участка и семейный отдых.

Ранее житель Свердловской области выиграл миллионы рублей в лотерею и не забрал свой приз. В общей сложности неизвестный россиянин получил 10 миллионов рублей, а потратил на покупку билета всего 700 рублей.

Тем временем жительница Псковской области выиграла в лотерею миллионы рублей и решила помочь животным.