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16:51, 8 октября 2024Моя страна

Россиянин выиграл 10 миллионов рублей в лотерею и не забрал свой приз

Житель Свердловской области выиграл 10 миллионов рублей в лотерею

Фото: Jens Schmitz / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Житель Свердловской области выиграл миллионы рублей в лотерею и не забрал свой приз. Об этом пишет агентство «Время Пресс».

В общей сложности россиянин получил 10 миллионов рублей. Известно, что он приобрел онлайн-билет в мобильном приложении. На его покупку он потратил всего 700 рублей.

Отмечается, что счастливчик до сих пор не обратился за выигрышем. По мнению организаторов, он попросту не проверял приложение и еще не знает, какой приз его ждет.

Ранее жители Омска выиграли десятки миллионов рублей в лотерею. Россиянин Владимир занимается бизнесом, а его жена находится в декрете. Супруги рассказали, что покупка лотерейных билетов стала для них настоящим хобби.

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      Фариза Бацазова
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