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14:42, 4 октября 2024Моя страна

Россиянка выиграла миллионы рублей в лотерею и решила помочь бездомным животным

Жительница Псковской области выиграла в лотерею пять миллионов рублей

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Псковской области выиграла в лотерею миллионы рублей и решила помочь животным. Об этом сообщает «Псковское агентство информации».

Отмечается, что 2 октября россиянка по имени Евгения купила в мобильном приложении несколько билетов онлайн-лотереи. Один из них оказался счастливым и принес девушке суперприз в размере пяти миллионов рублей.

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Победительница заявила, что часть средств направит на помощь бездомным животным. В такой крупный выигрыш она поверила не сразу. По словам россиянки, она до сих пор испытывает смешанные чувства.

Ранее уроженка Смоленской области Ольга Кавешникова купила во время обеденного перерыва лотерейные билеты и выиграла миллион.

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      Фариза Бацазова
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