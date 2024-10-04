Россиянка выиграла миллионы рублей в лотерею и решила помочь бездомным животным

Жительница Псковской области выиграла в лотерею пять миллионов рублей

Жительница Псковской области выиграла в лотерею миллионы рублей и решила помочь животным. Об этом сообщает «Псковское агентство информации».

Отмечается, что 2 октября россиянка по имени Евгения купила в мобильном приложении несколько билетов онлайн-лотереи. Один из них оказался счастливым и принес девушке суперприз в размере пяти миллионов рублей.

Победительница заявила, что часть средств направит на помощь бездомным животным. В такой крупный выигрыш она поверила не сразу. По словам россиянки, она до сих пор испытывает смешанные чувства.

Ранее уроженка Смоленской области Ольга Кавешникова купила во время обеденного перерыва лотерейные билеты и выиграла миллион.