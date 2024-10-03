Россиянка сходила на обеденный перерыв и выиграла миллион

Уроженка Смоленской области выиграла миллион на обеденном перерыве

Уроженка Смоленской области Ольга Кавешникова купила во время обеденного перерыва лотерейные билеты и выиграла миллион. Об этом пишет издание «Рабочий путь».

Женщина живет в Видном и работает продавщицей в продуктовом магазине. На перерыве она приобрела 12 лотерейных билетов, и один из них принес ей миллион рублей.

«Когда я увидела сумму выигрыша, я сперва подумала, что у меня проблемы со зрением. Хотя я всегда верила в свою победу. Когда-то же все равно должно было произойти чудо», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что жители Омска выиграли десятки миллионов рублей в лотерею. Россиянин Владимир занимается бизнесом, а его жена находится в декрете. Супруги рассказали, что покупка лотерейных стала для них настоящим хобби.

