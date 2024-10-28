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08:23, 28 октября 2024Силовые структуры

Россиянин организовал в своем доме оружейную мастерскую и попался ФСБ

ФСБ задержала жителя Якутии за организацию оружейной мастерской в своем доме

Фото: Unsplash

Сотрудники силовых структур задержали 51-летнего жителя Якутии, который организовал оружейную мастерскую в собственном доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, все произошло в Мегино-Кангаласском районе республики. Злоумышленник организовал ремонт огнестрельного оружия и основных частей, а также переделку охолощенного и спортивного оружия в боевое на территории собственной мастерской, оборудованной в частном доме.

При обысках в помещении были обнаружены составные части к оружию и боевые припасы разного калибра.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ. Ранее он уже был судим за незаконное изготовление оружия.

В понедельник, 21 октября, в Егорьевске сотрудники ФСБ задержали гражданина Грузии, подозреваемого в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

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      Олеся Мицкевич
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