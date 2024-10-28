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12:14, 28 октября 2024Россия

Россиянин ушел на СВО из-за долгов жены

Житель Новоалтайска ушел на СВО из-за долгов жены

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Житель Новоалтайска ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине из-за долгов жены, сообщили в пресс-службе регионального отделения федеральной службы судебных приставов.

Россиянин заключил контракт с Минобороны, когда приставы начали взыскивать долги — как его, так и супруги. Поскольку мужчина ушел на фронт, исполнительные производства в отношении него, как участника СВО, и его жены приостановили.

«Несмотря на то что в соответствии с законом меры принудительного взыскания к нему не применялись, мужчина изъявил желание полностью избавиться от долгов», — уточнили в ведомстве.

Вернувшись с фронта в отпуск военный погасил более 600 тысяч рублей долга. По данным ФССП, все исполнительные производства в отношении семьи остановлены.

Ранее житель Воронежской области рассказал, что пока он был на фронте, его жена потратила заработанные им 8,5 миллиона рублей, а также оформила на него 17 кредитов на общую сумму 3,7 миллиона рублей.

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      Елена Торубарова
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