Минобороны России отчиталось об уничтожении израильского комплекса ieMHR

Российские войска уничтожили тактический радиолокационный комплекс ieMHR в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны России.

Техника, подчеркнули в оборонном ведомстве, была произведена в Израиле.

Всего за сутки в боях с военнослужащими группировки Центр Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 520 солдат, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, три автомобиля, два орудия Д-20 и две боевые бронированные машины.

Вооруженным силам (ВС) России также удалось взять под контроль населенный пункт Цукурино в Донецкой народной республике.

Ранее появилось видео погони российских дронов за американским бронетранспортером (БТР) в Курской области. На кадрах видно, как беспилотники поочередно ударяют в движущийся БТР. Четвертому дрону удается уничтожить технику противника.