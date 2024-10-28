Российского тревел-блогера похитили талибы

Российского тревел-блогера Васю Щупальце похитили талибы

Тревел-блогера из Санкт-Петербурга Васю Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко) похитили члены радикального исламистского движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Пакистане. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что велопутешественник из России отправился снимать контент для своего YouTube-канала и перестал выходить на связь в городе Дера-Исмаил-хан с 24 октября. Спустя два дня близкие мужчины забили тревогу.

По данным местных СМИ, за блогера требует выкуп группировка «Хафиз Гюль Бахадур». Официальных заявлений от российского посольства в Пакистане пока не поступало.

Ранее талибы с автоматами задержали российских туристов, которые вышли за хлебом в Кабуле. Житель Ульяновска Алексей Мараховец сообщил, что инцидент произошел в городе Газни, где он находился вместе с другими путешественниками в рамках авторского тура.