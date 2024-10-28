Санду отказалась признать итоги выборов в Молдавии в случае своего поражения

Санду отказалась признавать итоги выборов президента Молдавии в случае поражения

Действующий президент Молдавии Майя Санду отказалась признавать итоги выборов главы государства в случае своего поражения. Об этом она заявила в эфире телеканала Moldova 1.

По ее словам, ее конкурент во втором туре выборов, выходец из Гагаузии и социалист Александр Стояногло предложил Санду подписать соглашение, в рамках которого она признает итоги выборов при своем поражении, а тот, в свою очередь, откажется созывать своих сторонников на протесты. После этого она обвинила Стояногло в покупке «некими лицами» голосов в его пользу.

«Если он предлагает подобное, это значит, что у него есть нечистые и нелегальные планы. Мы можем только представить, какие планы у человека, соглашающегося, чтобы в его пользу покупали голоса. Мы хотим свободные и честные выборы. Мы не хотим, чтобы купленные голоса решали судьбу страны», — сказала Санду.

Ранее Майя Санду по телефону обсудила с президентом Грузии Саломе Зурабишвили итоги прошедших в стране парламентских выборов. «Молдавия поддерживает всех грузин, борющихся за свободу, демократию и европейское будущее», — сказала она.