Санду обсудила итоги выборов с президентом Грузии

Санду обсудила с президентом Зурабишвили итоги выборов в Грузии

Президент Молдавии Майя Санду по телефону обсудила с президентом Грузии Саломе Зурабишвили итоги прошедших в стране парламентских выборов. Об этом она написала в социальной сети X.

«Молдавия поддерживает всех грузин, борющихся за свободу, демократию и европейское будущее», — написала она.

В Грузии 27 октября состоялись выборы в парламент страны. По результатам голосования партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 89 мандатов. Несмотря на решение оппозиционных партий не участвовать в деятельности парламента, спикер Шалва Папуашвили назвал новый созыв легитимным, так как правящая партия получила более 76 необходимых мест.