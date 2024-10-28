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18:10, 28 октября 2024Бывший СССР

Санду обсудила итоги выборов с президентом Грузии

Санду обсудила с президентом Зурабишвили итоги выборов в Грузии
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду по телефону обсудила с президентом Грузии Саломе Зурабишвили итоги прошедших в стране парламентских выборов. Об этом она написала в социальной сети X.

«Молдавия поддерживает всех грузин, борющихся за свободу, демократию и европейское будущее», — написала она.

В Грузии 27 октября состоялись выборы в парламент страны. По результатам голосования партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 89 мандатов. Несмотря на решение оппозиционных партий не участвовать в деятельности парламента, спикер Шалва Папуашвили назвал новый созыв легитимным, так как правящая партия получила более 76 необходимых мест.

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      Александр Курбатов
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