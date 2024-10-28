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11:49, 28 октября 2024Бывший СССР

Спикер парламента Грузии заявил о легитимности нового созыва

Папуашвили: «Грузинская мечта» получит 89 мандатов и подтвердит легитимность

Фото: Thomas Körbel / dpa / Globallookpress.com

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получит 89 мандатов по итогам прошедших парламентских выборов и подтвердит легитимность нового созыва. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Как и в 2020 году, парламент Грузии соберется, признает полномочия, продолжит работать как надо», — подчеркнул спикер парламента.

Папуашвили заявил о легитимности нового созыва парламента в ответ на заявления оппозиционных партий участвовать в его деятельности. Политик подчеркнул, что «Грузинская мечта» набрала 89 мандатов при необходимых 76 и сможет признать легитимность созыва.

Ранее Папуашвили обвинил президента республики Саломе Зурабишвили в причастности к беспорядкам. По его словам, Зурабишвили занимается организацией беспорядков в республике вместе с оппозицией.

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