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11:31, 28 октября 2024Бывший СССР

Спикер парламента Грузии обвинил президента республики в причастности к беспорядкам

В парламенте Грузии обвинили президента в причастности к беспорядкам
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили занимается организацией беспорядков в республике вместе с оппозицией. Такое заявление сделал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Вы видите, что госпожа Саломе вместе с оппозицией прямо участвует в том сценарии, который называется "беспорядки в стране"», — рассказал спикер.

Ранее Зурабишвили заявила, что прошедшие выборы в грузинский парламент состоялись в России. Она также заявила, что у Грузии отобрали конституционное право на выборы.

Она также отказалась в целом признать легитимность прошедших парламентских выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта». По ее словам, на выборах имели место «тотальная фальсификация» и «тотальная кража голосов».

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      Валентин Карант
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