Спикер парламента Грузии обвинил президента республики в причастности к беспорядкам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили занимается организацией беспорядков в республике вместе с оппозицией. Такое заявление сделал спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передает ТАСС.
«Вы видите, что госпожа Саломе вместе с оппозицией прямо участвует в том сценарии, который называется "беспорядки в стране"», — рассказал спикер.
Ранее Зурабишвили заявила, что прошедшие выборы в грузинский парламент состоялись в России. Она также заявила, что у Грузии отобрали конституционное право на выборы.
Она также отказалась в целом признать легитимность прошедших парламентских выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта». По ее словам, на выборах имели место «тотальная фальсификация» и «тотальная кража голосов».