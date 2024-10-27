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21:03, 27 октября 2024Бывший СССР

Зурабишвили назвала выборы в Грузии состоявшимися в России

Президент Грузии Зурабишвили: выборы в грузинский парламент состоялись в России

Фото: Zurab Javakhadze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что прошедшие выборы в грузинский парламент состоялись в России. Ее слова приводит телекомпания «ТВ Пирвели».

«Российские выборы состоялись», — сказала политик на брифинге. Она также заявила, что у Грузии отобрали конституционное право на выборы.

«После этих выборов очень сложно представить, если что-то не изменится, какими будут выборы в будущем», — добавила президент.

Зурабившили также отказалась в целом признать легитимность прошедших парламентских выборов, на которых победила партия «Грузинская мечта». По ее словам, на выборах имели место «тотальная фальсификация» и «тотальная кража голосов».

Ранее в Госдуме предположили, что после победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах Запад может устроить цветную революцию в Грузии.

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      Виктория Кондратьева
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