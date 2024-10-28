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11:44, 28 октября 2024Силовые структуры

Семерых мигрантов осудили за расправу над российским подростком

В Челябинске мигрантам, убившим подростка, дали сроки до 18 лет колонии

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Челябинской области суд вынес приговор семерым мигрантам и одному местному жителю за расправу над 17-летним подростком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Четырех граждан Таджикистана приговорили к срокам от 9,5 года до 18 лет колонии строгого и общего режимов. Их признали виновными по статьям 213 и 105 УК РФ. Остальные фигуранты осуждены к наказанию от четырех с половиной до пяти с половиной лет колонии общего режима. В пользу семьи убитого взыскана компенсация морального вреда с четверых фигурантов в размере 1,25 миллиона рублей с каждого.

Двое обвиняемых скрылись за пределами России, их объявили в международный розыск.

По версии следствия, вечером 9 апреля 2023 года компания молодых людей, находясь на автопарковке около одного из торгово-развлекательных комплексов Челябинска, напала на группу местных жителей, била их палками и закидывала камнями. Пострадавшего юношу ударили ножом в сердце, он скончался на месте.

Ранее во Владимире задержали 47-летнего мигранта из Таджикистана, который расправился с пенсионеркой из Москвы при помощи обрезка металлической трубы.

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