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11:34, 28 октября 2024Экономика

«Сибур» добился разморозки европейских активов

«Сибур» добился в Высшем земельном суде Вены разморозки европейских счетов
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российская нефтегазохимическая компания «Сибур» добилась в Высшем земельном суде Вены разморозки счетов своей европейской «дочки». Об этом со ссылкой на источники в европейских юридических кругах сообщает интернет-издание EU Reporter.

В конце сентября «Сибур» выиграл дело о разморозке активов своей экспортной «дочки» Sibur International GmbH.

Счета были заморожены в июне 2024 года по запросу Министерства внутренних дел Австрии. Меру объяснили тем, что материнская компания «Сибур Холдинг» якобы контролируется лицами, включенными в санкционные списки Евросоюза, и тесно связана с российским государством. К такому выводу пришли исходя из «неточной» статьи в The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) об акционерах компании и заработке австрийского подразделения.

В суде отметили, что вывод о том, что «Сибур Холдинг» принадлежит подсанкционным лицам, не обоснован и доказательства этому отсутствуют. Поэтому санкции против компании были отменены.

Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко ранее отметила, что даже в случае победы на предстоящих выборах президента США Дональда Трампа шанс на отмену санкций против России мал. Возвращение Трампа в Белый дом будет означать возобновление торговых войн. Не прекратятся и процессы дедолларизации, подчеркнула она.

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      Вячеслав Агапов
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