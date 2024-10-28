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04:30, 28 октября 2024Ценности

София Вергара поделилась архивным фото в откровенном бикини

Актриса София Вергара поделилась откровенным фото времен молодости

Фото: @sofiavergara

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара поделилась откровенным снимком времен молодости. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном архивном фото знаменитость запечатлена в зеленом бикини, оформленном тонкими завязками и металлическими декоративными кольцами. При этом она позирует перед камерой с распущенными светлыми волосами и макияжем в стиле smoky eyes.

Фото: @sofiavergara

В сентябре сообщалось, что София Вергара прошлась по улице в наряде с глубоким декольте и с дорогостоящим аксессуаром. Тогда актрису заметили в черном корсете и обтягивающих брюках. Она держала в руках пиджак и маленькую сумку Hermes Kelly.

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      Мария Винар
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