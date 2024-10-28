Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:27, 28 октября 2024Путешествия

Сотни протестующих против туризма жителей популярной страны Европы попали на видео

Daily Mail: протестующие против туризма жители Испании попали на видео

Сотни протестующих против туризма жителей Испании вышли на улицы с плакатами и попали на видео. Кадры из популярной страны Европы публикует Daily Mail.

Уточняется, что запись сделана на улицах города Сан-Себастьян. На видео недовольные граждане идут толпой и скандируют антитуристические лозунги.

«Туризм для некоторых является курицей, несущей золотые яйца, но для большинства это экономическая модель, которая нас душит», — рассказал один из организаторов протеста.

Уже много месяцев жители Канарских и Балеарских островов, а также Барселоны высказывают недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает острова, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья. Однако местные жители заверяют, что у них нет претензий к самим туристам, а лишь к «туристической модели» на островах.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы командиры подразделения

      Значение взятия российскими войсками Цукурино в ДНР объяснили

      Летучая мышь спряталась в одежде женщины и сбежала из зоопарка

      Путин назвал две главные меры для снижения инфляции

      Сотни протестующих против туризма жителей популярной страны Европы попали на видео

      Кот спалил квартиру в Подмосковье

      Перспективы для Абхазии и Южной Осетии объяснили

      В российском городе два мигранта избили вступившегося за школьниц подростка

      Зеленский призвал премьера Индии присоединиться к санкциям против России. Чего еще он хочет?

      В НАТО заявили об отправке военных КНДР в Курскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше