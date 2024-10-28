Сотни протестующих против туризма жителей популярной страны Европы попали на видео

Daily Mail: протестующие против туризма жители Испании попали на видео

Сотни протестующих против туризма жителей Испании вышли на улицы с плакатами и попали на видео. Кадры из популярной страны Европы публикует Daily Mail.

Уточняется, что запись сделана на улицах города Сан-Себастьян. На видео недовольные граждане идут толпой и скандируют антитуристические лозунги.

«Туризм для некоторых является курицей, несущей золотые яйца, но для большинства это экономическая модель, которая нас душит», — рассказал один из организаторов протеста.

Уже много месяцев жители Канарских и Балеарских островов, а также Барселоны высказывают недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает острова, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья. Однако местные жители заверяют, что у них нет претензий к самим туристам, а лишь к «туристической модели» на островах.